Rıza Kayaalp: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Müsabaka sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kayaalp, en büyük hayalinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi