05 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Bakan Kasapoğlu madalya kazanan sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muarrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, gençleri "Müsabakalarda yine yanınızda olacağız. Kalplerimiz yine sizlerle birlikte olacak. Hepinize teşekkür ediyorum" sözleriyle uğurladı.
05.07.2019

Bakan Kasapoğlu madalya kazanan sporcuları kabul etti Bakan Kasapoğlu madalya kazanan sporcuları kabul etti 05.07.2019
1960 yılının spor olayları (Arşiv Odası) 1960 yılının spor olayları (Arşiv Odası) 05.07.2019
Genç ve dinamik bir ekip kuracağız "Genç ve dinamik bir ekip kuracağız" 03.07.2019
Ozan Kabak Schalke'de! Ozan Kabak Schalke'de! 30.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Türk futbolunda yeni dönem Türk futbolunda yeni dönem 29.06.2019
4 büyüklerin borsa değerlerinde son durum 4 büyüklerin borsa değerlerinde son durum 28.06.2019
Futbolun kalbi Erzurum'da atacak Futbolun kalbi Erzurum'da atacak 28.06.2019
TFF Yönetim Kurulu toplandı TFF Yönetim Kurulu toplandı 27.06.2019
2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da 2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da 26.06.2019
Yıldız oyuncudan uçakta şaşırtan teklif Yıldız oyuncudan uçakta şaşırtan teklif 25.06.2019
Malezya Kupası'nda müthiş gol! Malezya Kupası'nda müthiş gol! 24.06.2019
Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün 23.06.2019
Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle 'halısaha' yaptı Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle 'halısaha' yaptı 22.06.2019
Binali Yıldırım'dan sarı kart! Binali Yıldırım'dan sarı kart! 22.06.2019
Del Potro dizinden ameliyat olacak Del Potro dizinden ameliyat olacak 21.06.2019
Andy Murray galibiyetle geri döndü Andy Murray galibiyetle geri döndü 21.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal 11'ini belirledi! İşte şampiyonluğa oynayacak kadro
Galatasaray'dan forvete takviye!
Şampiyonlar Ligi'nde radikal değişiklik! Eğer Galatasaray...
Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi
Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi
Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör