Bakan Kasapoğlu madalya kazanan sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muarrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, gençleri "Müsabakalarda yine yanınızda olacağız. Kalplerimiz yine sizlerle birlikte olacak. Hepinize teşekkür ediyorum" sözleriyle uğurladı.