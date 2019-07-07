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Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, final güreşinde rakibi, yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu’yu Er Meydanı’nda yenerek, 2019 yılı şampiyonu oldu.
07.07.2019

Sarayiçi Er Meydanı'ndan 658. gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Güreş kariyerleri boyunca ilk kez Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşen iki iddialı isim kıran kırana güreşti.

Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2011-2012 yılı birincisi Antalyalı Ali Gürbüz, rakibi 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu'yu yenerek, altın kemerin sahibi oldu.

ALTIN KEMER, 'ALTIN' PUANLA GELDİ

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın süresiz altın bölümünde Gürbüz, rakibi Okulu karşısında altın puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.

'ALTIN KEMER' YOLCULUĞU

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Abdullah Güngör'ü, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda İsmail Koç'u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun'u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu'nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.

BABASINA VE OĞLUNA ARMAĞAN ETTİ

Müsabaka sonrası mutlu sona ulaşan Ali Gürbüz basın mensuplarına açıklama yaptı. "Buralara zor yıllardan dar yollardan geçerek geldim" diyen Gürbüz galibiyeti oğluna ve rahmetli babasına armağan etti.

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