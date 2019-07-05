05 Temmuz 2019, Cuma
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1960 yılının spor olayları (Arşiv Odası)
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-0 yendiği maçta 4 gol atan Taçsız Kral Metin Oktay... Milli lig şampiyonu Beşiktaş... İhtilalden 12 gün sonra milli maç... Kadınlar 800 metrede Gül Çıray'dan altın madalya... 1960 Olimpiyat oyunları... Ringlerin efendisi Muhammed Ali... İşte 1960 yılında Türkiye'de ve dünyada yaşanan spor olayları.
05.07.2019
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