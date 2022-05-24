Artvin Hopaspor 0-1 Arnavutköy Belediye | MAÇ ÖZETİ
TFF 3. Lig Play - Off maçında Artvin Hopaspor ile Arnevutköy Belediyesi karşı karşıya geldi. Saat 19:00'da başlayan karşılaşma Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynandı. Zorlu mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Zorlu mücadelenin 90+3. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Samet Günhan savunmanın yaptığı hata ile topu ağlara gönderdi. Maç bu golle 1-0 sona erdi ve Arnavutköy Belediye, TFF 2. Lig'e yükselmeyi başardı.
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