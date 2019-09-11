11 Eylül 2019, Çarşamba
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Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmaya ilk gelen Berkay oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada ‘ben davamın arkasındayım’ dedi. Arda Turan ise karar neticesinde cinsel taciz suçundan beraat etti. 32 yaşındaki futbolcuya ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten yaralama suçlarından ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
11.09.2019
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