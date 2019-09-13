13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Bu dünya yıldızları boşta kaldı!

Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle dünyaca ünlü pek çok yıldız futbolcu kendisine kulüp bulamayarak boşta kaldı. Bu yıldızlar arasında isimleri Türk takımlarıyla anılan Hatem Ben Arfa, Wilfried Bony ve Fabio Coentrao gibi isimlerin yanı sıra daha önce Türkiye'de forma giyen Emmanuel Emenike, Nakulma ve Jeremy Menez de yer aldı.
13.09.2019

Sergio Ramos: Elimden geldiği kadar oynayacağım Sergio Ramos: Elimden geldiği kadar oynayacağım 13.09.2019
Bu dünya yıldızları boşta kaldı! Bu dünya yıldızları boşta kaldı! 13.09.2019
Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu 11.09.2019
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı 09.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür'' Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür'' 09.09.2019
GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.) GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun) GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone) GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun) GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun) 08.09.2019
Filenin Sultanları final peşinde Filenin Sultanları final peşinde 07.09.2019
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" 06.09.2019
Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız 06.09.2019
Transfer takvimi sabitleniyor Transfer takvimi sabitleniyor 06.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere moral mesajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere moral mesajı 04.09.2019
Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! 23.08.2019
Yusuf Yazıcı takım arkadaşını Türkçe şarkıyla coşturdu Yusuf Yazıcı takım arkadaşını Türkçe şarkıyla coşturdu 15.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İspanya - Avustralya maçından kareler
Çılgın rakam! Eğer Falcao 11'de başlar ve Aslan kazanırsa...
Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...
Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu
Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör