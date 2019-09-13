13 Eylül 2019, Cuma
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Bu dünya yıldızları boşta kaldı!
Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle dünyaca ünlü pek çok yıldız futbolcu kendisine kulüp bulamayarak boşta kaldı. Bu yıldızlar arasında isimleri Türk takımlarıyla anılan Hatem Ben Arfa, Wilfried Bony ve Fabio Coentrao gibi isimlerin yanı sıra daha önce Türkiye'de forma giyen Emmanuel Emenike, Nakulma ve Jeremy Menez de yer aldı.
13.09.2019
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