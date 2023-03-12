Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı! Kulüp Başkanı Levent Uğur A Spor'a konuştu
TFF 3. Lig ekiplerinden Alanya Kestelspor'un takım otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 2'si ağır 14 yaralı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili son bilgileri kulüp başkanı Levent Uğur, A Spor'a özel açıklamalarda aktardı. İşte o sözler...
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