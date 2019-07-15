15 Temmuz 2019, Pazartesi
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15 Temmuz gazisi sporcular
15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı. Terör örgütü mensuplarına karşı direnenler arasında yer alan milli sporcu İsmet Doğan, iki bacağına isabet eden mermi sonucu yaralandı ve aktif spor yaşamı o anda son buldu. Milli sporcu İsmet Doğan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını A Spor'a anlattı.
15.07.2019
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