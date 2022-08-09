5. İslami Dayanışma Oyunları açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde konuştu. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunlarını başlatıyorum, tüm emeği geçmiş olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.
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