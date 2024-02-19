2024'te gol yemeyen tek takım Erzurumspor FK!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2024 yılında şu ana kadar gol yemeyen tek takım oldu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Toplamda 5 dönem, 2 yıl transfer yasağı olan ve 3 yıldır aynı kadroyla mücadele eden bir takımız. Bu sene de çok erken hazırlandık, takımımızı toparladık. Şehir, takıma sahip çıktı. Futbolcular da takıma sahip çıktı. Oynamış olduğumuz maçlarda gol yemediğimiz gibi mağlubiyet yaşamadık. Futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyoruz." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:48
2024'te gol yemeyen tek takım Erzurumspor FK! 19 Şubat 2024 | 12:00
00:39
Tchouameni'den Arda'ya büyük destek! Penaltı için... 13 Şubat 2024 | 12:00
00:20
Futbolcuya yıldırım çarptı! 12 Şubat 2024 | 12:00
06:49
Kayıplarımızı unutmadık, unutmayacağız... #6Şubat2023 06 Şubat 2024 | 12:00
02:56
TFF'den 6 Şubat paylaşımı! 06 Şubat 2024 | 12:00
00:23
Arda Ancelotti'ye tepki gösterdi! 22 Ocak 2024 | 12:00
01:38
Baba ile oğul aynı takımda! 22 Ocak 2024 | 12:00
04:08
Cansız mankenden antrenör yaptılar 20 Ocak 2024 | 12:00