2 futbolcu için ring kuruldu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, antrenman sonrası tartışma yaşayan Mendy Mamadou ve David Sambissa için tesislerde ring kurdu. Kulübün Teknik Direktörü Osman Zeki Kormaz her iki oyuncuya da boks eldiveni verdi ve "İki seçeneğiniz var. Ya birbirinizi bitirene kadar dövüşeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı gibi sarılacaksınız" dedi. İşte o anlar...
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