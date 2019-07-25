25 Temmuz 2019, Perşembe

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Malatya'da Avrupa kupası heyecanı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Sloven Olimpija Ljubijana ile karşılaşacak. Avrupa Kupası heyecanı yaşanan Malatya'da A Spor kentin nabzını tuttu, taraftarlara mikrofon uzatıp heyecanına tercüman oldu.
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