Spor dünyasından 15 Temmuz mesajları

Spor dünyası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı. Başta spor kulüpleri ve federasyonlar olmak üzere anma mesajları paylaşıldı.

Spor dünyası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü yayınladıkları mesajlarla andı.

Beşiktaş Kulübü yayınladığı mesajda "15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik GÜnü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi anan Fenerbahçe Spor Kulübü ise "hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz. " açıklamasını yayımladı.

"Darbelerin karşısındayız demokrasinin yanındayız" başlıklı bir açıklama yapan Galatasaray Kulübü ise "15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Trabzonspor Kulübü ise yaptığı paylaşımda "15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini engelleyerek bize "Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan kahramanlara selam olsun. " ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de yer alan kulüplerin tamamı, Türkiye Futbol, Basketbol, Voleybol, Güreş, Boks Federasyonları da yayınladıkları mesajlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi andı.