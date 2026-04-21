Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Macar rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 13. kez şampiyonluğa ulaşan Kayaalp böylece, Alexander Karelin'in rekorunu kırarak Avrupa'nın en çok şampiyon olan güreşçisi oldu. Tarihi zafer sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla Rıza Kayaalp'i bizzat arayarak bu büyük başarısından dolayı tebrik etti.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
01:44
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
