Z️eki Uzundurukan: Mustafa Denizli Beşiktaş'a sportif direktör olarak gelebilir iddiası var

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ı değerlendirdi. Uzundurukan, "Mustafa Denizli Beşiktaş'a sportif direktör olarak gelebilir iddiası var" ifadelerini kullandı.

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