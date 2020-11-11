11 Kasım 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Z️eki Uzundurukan: Mustafa Denizli Beşiktaş'a sportif direktör olarak gelebilir iddiası var

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ı değerlendirdi. Uzundurukan, "Mustafa Denizli Beşiktaş'a sportif direktör olarak gelebilir iddiası var" ifadelerini kullandı.
11.11.2020
ABONE OL

DİĞER
Denizli için flaş iddia! Sportif direktör olabilir Denizli için flaş iddia! "Sportif direktör olabilir" 11.11.2020
Cenk Tosun Beşiktaş'a gelir "Cenk Tosun Beşiktaş'a gelir" 11.11.2020
Usta yorumcudan flaş itiraf! Lens takasla gidiyor Usta yorumcudan flaş itiraf! "Lens takasla gidiyor" 10.11.2020
F.Bahçe ve G.Saray takasla Dorukhan'ı istiyor "F.Bahçe ve G.Saray takasla Dorukhan'ı istiyor" 10.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Welinton Başakşehir maçında oynayacak mı? Welinton Başakşehir maçında oynayacak mı? 10.11.2020
Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! 09.11.2020
Adem Ljajic kayıplarda Adem Ljajic kayıplarda 09.11.2020
Beşiktaş'ın kritik fikstürü Beşiktaş'ın kritik fikstürü 09.11.2020
Ersin ile Utku'yu toplasan bir kaleci etmez "Ersin ile Utku'yu toplasan bir kaleci etmez" 09.11.2020
Flaş yorum! Sumudica'nın hareketi edepsizlik Flaş yorum! "Sumudica'nın hareketi edepsizlik" 06.11.2020
Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi 05.11.2020
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe ile anlaştı Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe ile anlaştı" 05.11.2020
Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı 04.11.2020
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! Gökhan Töre ve Ajdin Hasic... Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! Gökhan Töre ve Ajdin Hasic... 03.11.2020
Beşiktaş ve G.Saray arasında dev takas! Canlı yayında duyurdu Beşiktaş ve G.Saray arasında dev takas! Canlı yayında duyurdu 02.11.2020
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş top rakipteyken iyi ama... Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş top rakipteyken iyi ama..." 02.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Emre Belözoğlu...
Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam
Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni ilk 11'i
Fenerbahçeli yıldızlar için flaş yorum! "Fiziki olarak iyi durumda değiller"
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı
Fenerbahçe'de Edin Visca bombası patlıyor! İşte masadaki teklif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör