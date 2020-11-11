Turgay Demir: Cenk Tosun Beşiktaş'a gelir

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, adı sık sık siyah-beyazlı kulüple anılan milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili "Beşiktaş, Cenk Tosun'u alabilir mi bilmiyorum ama Cenk, Beşiktaş'a gelir." dedi.

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