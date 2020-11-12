Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından bir röportajı yayımlanan Sergen Yalçın, "Bu tür haberlerin çıkması üzücü. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Normal bir kulüpte çalışmış olsaydım bunlar gündeme gelebilirdi ama burası bunların gündeme gelebileceği yer değil benim için. Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olmaz. Benim böyle bir şey yapma lüksüm de yok." ifadelerini kullandı.

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