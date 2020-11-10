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Zeki Uzundurukan: Jeremain Lens - Gökhan Akkan takası gündemde | Son dakika Beşiktaş haberleri

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'Spor Gündemi' programında Beşiktaş'ın transfer konusuna dair flaş bir yorumda bulundu. Uzundurukan, "Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Jeremain Lens - Gökhan Akkan takası gündemde" dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
10.11.2020
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