Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe ve Galatasaray takasla Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü istiyor

Zeki Uzundurukan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Galatasaray'da Fatih Terim Diagne - Ljajic takası yerine Diagne - Dorukhan takasını istedi. Fenerbahçe de bunu öğreniyor ve Emre Belözoğlu, Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak için menajeriyle görüşüyor. Fenerbahçe, Dorukhan için Beşiktaş'a Harun Tekin, Sadık Çiftpınar ve Nabil Dirar'ı öneriyor." ifadelerini kullandı.

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Zeki Uzundurukan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Galatasaray'da Fatih Terim Diagne - Ljajic takası yerine Diagne - Dorukhan takasını istedi. Fenerbahçe de bunu öğreniyor ve Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz'ü ocak ayında kadrosuna katmak için menajeriyle görüşüyor. Fenerbahçe, Dorukhan için Beşiktaş'a Harun Tekin, Sadık Çiftpınar ve Nabil Dirar'ı öneriyor." ifadelerini kullandı.