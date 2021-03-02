Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını Feyyaz Uçar değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, bu maçın ilk yarısını değerlendirdi. Uçar, "Sanki herkes maç berabere bitsin de gidelim havasında. Tamam saha iyi değil ama oyuncularda istek, arzu yok." ifadelerini kullandı.

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