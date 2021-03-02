Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Olcay Şahan: Güzel bir maç bizi bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç öncesinde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Yeni Malatyasporlu Olcay Şahan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şahan, "Güzel bir maç bizi bekliyor. Eski takım arkadaşlarımla da konuştum. Güzel bir zemin var, inşallah biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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