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Son dakika spor haberi: Emre Kocadağ Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Bu zeminlere ceza..."

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. Çok sert bir maç geçtiğini dile getiren Kocadağ, "Zemin çok engebeliydi. Bu bizim için dezavantaj. Bu zeminlerle alakalı bazı cezalar gelebilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK haberi)
02.03.2021
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