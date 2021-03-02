Haldun Domaç Beşiktaş forması giyen yıldız için flaş yorumda bulundu! "Cenk Tosun CSKA Moskova'da"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'Spor Gündemi' programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Domaç, "Everton ile bağlarının koptuğunu düşündüğümüz Cenk Tosun, sezon sonunda CSKA Moskova ile 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Rusya'daki bütçeler buradan çok daha yüksek" dedi. (Bjk spor haberleri)

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