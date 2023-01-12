Wout Weghorst özel uçakla İngiltere'ye gitti!
Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, İngiliz temsilcisine imza atmak üzere özel uçakla İngiltere'ye gitti. İşte o görüntüler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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