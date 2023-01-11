Beşiktaş'ta Wout Weghorst antrenmana çıkmadı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Manchester United'a transferi gündemde olan Wout Weghorst, ağrıları olduğunu söylerek antrenmana katılmadı. Hollandalı forvetin salonda çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)
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