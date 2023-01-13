Beşiktaş transferde Dmitri Barinov'un peşinde!
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar orta saha bölgesi için Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Barinov'u listesine aldı ve temasa geçti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Beşiktaş Dmitri Barinov'un peşinde! 13 Ocak 2023 | 12:00
00:44
Weghorst özel uçakla İngiltere'ye gitti! 12 Ocak 2023 | 12:00
01:22
Beşiktaş'ta Aaron Boupendza sürprizi! Transfer... 12 Ocak 2023 | 12:00
02:29
Beşiktaş'ta Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor 12 Ocak 2023 | 12:00
01:16
Beşiktaş'ta Montero gelişmesi! Transfer ve Hamburg... 11 Ocak 2023 | 12:00
06:35
Wout Weghorst antrenmana çıkmadı 11 Ocak 2023 | 12:00
01:27
Weghorst'taki son durumu açıkladı! "Antrenmana çıkmasının sebebi..." 10 Ocak 2023 | 12:00
06:01
Beşiktaş'ta Weghorst için ayrılık görüşmesi başladı! 09 Ocak 2023 | 12:00