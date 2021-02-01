Usta isimden canlı yayında flaş derbi değerlendirmesi! "Çok gereksiz bir riskti"

A Spor yorumcularından Turgay Demir, canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Derbi yorumunda bulunan Demir, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının ligin şu ana kadar oynanan en kaliteli maç olduğunu dile getirdi. Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerini sürdüren usta yorumcu, Abdulah avcının Abdulkadir Parmak'ı oynatmasını gereksiz risk olarak açıkladı. İşte o sözler...

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