Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'a geldi! İşte ilk açıklamaları...

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların milli oyuncusu İstanbul'a geldi ve açıklamalarda bulundu. Tosun, yeniden Beşiktaş forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. İşte Cenk Tosun'un ilk açıklamaları...

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