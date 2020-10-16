Turgay Demir: Beşiktaşlı profesyonellerin yaptığı yanlışlar var fatura kesilmeli

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Transfer döneminde Beşiktaş profesyonellerinin yaptığı yanlışlar var, fatura kesilmeli." dedi.

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