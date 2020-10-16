Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş Halilovic ile söz kesti"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Beşiktaş'ın Halilovic ile ocak ayı için söz kestiği yönünde bir iddia var." dedi.

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