14 Ekim 2020, Çarşamba
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Turgay Demir: Aboubakar'ı kanatta oynatmak çatalla çorba içmek gibi olur
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgili "Aboubakar'ı kanatta oynatmak, çatalla çorba içmek gibi bir şey olur." dedi.
14.10.2020
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