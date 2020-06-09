Turgay Demir: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması büyük başarı olur

Beşiktaş'ın iç transfer hareketliliğinden kaleci seçimine, gelecek sezonki maaş bütçesinden oyuncu primlerine kadar birçok konuya değinen A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması büyük başarı olur" ifadelerini kullandı.

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