10 Haziran 2020, Çarşamba

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N'Koudou Antalyaspor maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği açıklandı. Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek olan oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.
10.06.2020
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