09 Haziran 2020, Salı

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Beşiktaş'ta kale gençlere emanet

Beşiktaş'ta Süper Lig'in kalan 8 haftasında kaleyi gençler koruyacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran'la Ersin Destanoğlu arasında tercih yapacak.
09.06.2020
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