Turgay Demir: Beşiktaş'ın 800 milyon TL'si uçtu dedim taraftarlar bana küfür etti

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Eski yönetim Portekizli futbolcuları aldığında; ben Beşiktaş'ın 800 milyon TL'si uçtu diye haber yaptım. Bütün stat bana küfür etti. İnsanlar gerçekleri duymak istemediler." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

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