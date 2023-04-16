Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak 2 maçlık puan hasretini dindirmek isterken, siyah-beyazlılar ise 5 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde... Peki; Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11 nasıl olacak? Haftanın maçı öncesi son bilgileri A Spor muhabirleri Yunus Emre Sel, Ahmet Çağlar Yıldırım ve Sercan Dikme aktardı.
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