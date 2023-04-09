BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi?
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar'ın tartışmalı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Adam nakavt oluyor. Kesin kırmızı kart. 2 maçtan da aşağı yemez. Hadi ne yapacaksın? Cenk de sakatlandı. Hani adalet?" ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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