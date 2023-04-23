Flaş eleştiri! "Beşiktaş'ın 1 senesine mal oldu"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Valerien Ismael ile geçirilen zaman, Beşiktaş'ın bir senesine mal oldu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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