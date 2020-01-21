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Son yılların en kötü Beşiktaş'ı

Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son yılların en kötü performansını sergiliyor.
21.01.2020

Siyah-beyazlı takım, Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezonki 27 resmi karşılaşmada 13 kez rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçların 11'ini kazanabilen Beşiktaş, 3 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Ligdeki 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise sadece bir kez kazanıp, 5 defa mağlup oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yine bir kez rakiplerine üstünlük kurup, 2 yenilgi aldı.

Son 5 sezonun en çok yenilgisine şimdiden ulaştı

Avcı yönetimindeki Beşiktaş, son 5 sezondaki en çok yenilgi sayısına 27 maçta ulaştı.

2014-2015'te 51 resmi karşılaşmada 13 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 2019-2020'nin daha ortasında bu mağlubiyetleri almaktan kurtulamadı.

Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016'daki 49 resmi maçta 10 kez yenilen Beşiktaş, sonraki sezon 54 maçta 6 defa sahadan mağlup ayrıldı. 207-2018'de 51 resmi karşılaşmada 10 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki 46 maçı 11 yenilgiyle tamamladı.

Süper Lig'de son 14 sezonun en kötüsü

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftaları dikkate alındığında son 14 sezonun en çok yenilgisini almaktan kurtulamadı.

Ligde son olarak 2005-2006 sezonun 18. haftasında 6. yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, bu sezonu da 6 mağlubiyetle geçti.

18. haftaların birer sezonunu bir ve 2 yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7 sezonun aynı haftalarında rakiplerine 3 defa mağlup oldu. Beşiktaş, ikişer sezonda ise aynı dönemi 4 ve 5 yenilgiyle tamamladı.

Avrupa'da da büyük hayal kırıklığı

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde de son dönemlerin en büyük hayal kırıklığını yaşadı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde grup mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, sadece bir kez kazanıp 5 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

2011-2012'de yine Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, altışar galibiyet ve yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında mücadele ettiği 5 sezonda Avcı dönemindeki kadar hüzün yaşamamıştı.

Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2014'te 2 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, tur atlamasına rağmen aldığı men cezası nedeniyle mücadelesine devam edemedi.

Bilic yönetiminde bir sonraki sezon 10 Avrupa kupası maçında 3 yenilgiyle sezonu tamamlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada bir defa mağlup oldu. Güneş yönetiminde bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 12 maçta 2 kez yenildi. 2017-2018'deki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 8 maçta 2 kez yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki 12 Avrupa Ligi mücadelesinde 4 yenilgi aldı.

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