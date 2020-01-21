21 Ocak 2020, Salı

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Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı

Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olup ligde 7. sıraya gerileyen ve liderin 10 puan uzağında kalan Beşiktaş'ta ortaya çıkan tablo düşündürüyor. Taraftarın da yoğun tepkisi sosyal medyada sürerken yönetime Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirme çağrısı yapılıyor. Ancak siyah beyazlıların şu an için teknik direktör değişimini düşünmediği ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam edeceği öğrenildi.
21.01.2020

Yönetimin, takımın oyunundan oldukça rahatsız olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilk devrede de benzer hatalarla çok puanlar kaybettiklerini dile getirdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetim, eleştirilerin odağında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme karar aldı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş Süper Lig'de 18 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde grubunu 4. sırada bitiren siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ise Erzurumspor'a 3-2 yenildi.

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