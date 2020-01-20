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Son yılların en kötü Beşiktaş'ı

Dolmabahçe'de Demir Srup Sivasspor'a yenilen Beşiktaş, son sezonların en kötü performansını sergiliyor. İşte detaylar...
20.01.2020

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