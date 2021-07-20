Son dakika transfer haberleri: Dikkat çeken Ghezzal sözleri! "Menajerin oyunu Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili "Menajerin oyunu Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü." yorumunu yaptı. (BJK spor haberi) (GS spor haberi)

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