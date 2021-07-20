Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes gerçeğini açıkladı! "Ghezzal ve Rosier girişimleri sonrası..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, adı siyah-beyazlılarla anılan ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes ile ilgili "Beşiktaş, Gedson Fernandes için misilleme yapmadı ancak öyle algılandı. Haziran başında listede adı vardı, herhangi bir girişimde bulunulmamıştı. Galatasaray'ın Ghezzal ve Rosier girişimleri sonrası teklif yapıldı. İş biraz inada bindi gibi oldu." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)

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