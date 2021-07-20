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Son dakika Beşiktaş haberleri: Dikkat çeken Rosier yorumu! "Sanki babasının uykuda sevdiği çocuklardan"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Spor Ajansı programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kınalı, siyah-beyazlıların transferi için gün saydığı Fransız futbolcu Valentin Rosier ile ilgili "Sanki babasının uykuda sevdiği çocuklardan. Onlarda başka türlü bir duygu gelişimi oluyor. Rosier'in bu tavrı gerçekten kıskanılacak bir tavır." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
20.07.2021
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