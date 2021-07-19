19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier'den menajerine flaş talep! "Galatasaray Sporting Lizbon'a teklif yapmasın"
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olmuştu. Fransız sağ bek Beşiktaş ile devam etmek isterken, Galatasaray da yıldız oyuncuyla yakından ilgileniyordu. Hatta Portekiz basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar Sporting Lizbon ile Rosier transferi için anlaşmaya da varmıştı. Fransız oyuncudan bu doğrultuda menajerine flaş bir istek gitti. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği habere göre; Rosier menajerine, "Galatasaray Sporting Lizbon'a teklif yapmasın" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.07.2021
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