19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: "Beşiktaş Rachid Ghezzal defterini kapatmadı!"
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin yorumlar yaptı. Akcan, "Belirli soru işaretleri var. 1 haftadır ciddi şekilde Galatasaray, Ghezzal ile anlaştı haberleri çıktı. Ancak Beşiktaş'ın, Ghezzal'ın alternatifi olarak düşündüğü ve ilgilendiği bir isim yok. Belirli bir kesim, hatta Beşiktaş yöneticileri de dahil Ghezzal ve menajerine kızgın olsa da transferden vazgeçtiklerini düşünmüyorum. Bu defterin kapandığını zannetmiyorum. Beşiktaş'ın hala bir Ghezzal beklentisi var. dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.07.2021
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