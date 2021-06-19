Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imza atacağı tarihi açıkladı! "Bu iş en geç..."

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sabah Sporu programında Beşiktaş gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın imza durumuyla ilgili olarak konuştu. Sarıdağ, "Bu iş en geç Pazartesi'ye kadar biter diye düşünüyorum. Dün yapılacak görüşmeler bugüne ertelendi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu iş ıslak imzayla sonuçlanır. Süreç, parasal konulardan değil, kadro planlamasından dolayı uzadı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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