Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya resmi teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, İspanyol golcü Diego Costa'yı gündemine almıştı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Son Sayfa programına canlı bağlanarak yıldız futbolcuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Dikme, siyah-beyazlıların Costa'ya 2 yıl için 4 milyon Euro teklif yapıldığını söyledi. (BJK spor haberi)

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