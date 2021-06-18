Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın zirvesi ertelendi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirsizliği sürüyor. Geçtiğimiz sezon, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalayamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'ın arasında yapılması beklenen görüşme 19 Haziran Cumartesi'ye (yarın) ertelendi. A Spor muhabiri Sercan Dikme gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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